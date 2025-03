Ilrestodelcarlino.it - L’azzurro fragile e bellissimo dei calanchi

Da quando Leonardo definì iromagnoli ‘azzurrigno terren di mare’, era il 1503, le argille azzurre, ovvero i depositi argillosi ’subappenninici’ del Pliocene che ricordano la presenza del mare, diventarono interessante materia da plasmare per gli artisti. E nacque un legame forte con un territorio, che definì anche la principale vocazione artistica di una città come Faenza, che nella tremenda alluvione del maggio 2023 vide l’amata argilla staccarsi daie finire nei fiumi che inondarono la città. Allora il Comune di Bologna, in un gesto di grande fratellanza, volle organizzare la mostra Immanente. L’arte di Faenza riplasmata dall’acqua, nell’ambito di una convenzione sottoscritta tra il Settore Musei Civici di Bologna e Museo Carlo Zauli che prevedeva momenti futuri di progettazione.