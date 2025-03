Sololaroma.it - Lazio-Viktoria Plzen Streaming Gratis: gli ottavi di Europa League in Diretta Live

La 3 giorni di coppe europee sta per passare in archivio e l’concluderà questo tour de force. Il quadro dei quarti di finale verrà infatti delineato oggi 13 marzo, con 8 partite da vivere tutte d’un fiato. Una di queste vedrà impegnata la, l’altra rappresentante italiana in Coppa UEFA dopo la Roma. I biancocelesti saranno impegnati alle 18:45 allo stadio Olimpico contro il, in una gara da vincere senza se e senza ma. L’andata è finita 2-1 in favore dei biancocelesti, che cercheranno di confermarsi anche di fronte al loro pubblico per strappare il pass per il prossimo turno.L’andamento diReduce dal pareggio per 1-1 con l’Udinese, che sa di occasione sfumata, lasi riaffaccia all’impegno in. Le Aquile hanno messo a referto un cammino importante in campo internazionale e vogliono proseguire su questa scia, per approdare ai quarti di finale.