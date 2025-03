Calciomercato.it - Lazio-Viktoria Plzen, Koubek: “Sono triste e orgoglioso, è stato il punto più alto della mia carriera”

I cechi non vanno lontani dall’impresa di portare la squadra di Baroni ai supplementari ma capitolano sulla zuccata di RomagnoliIlcede il passo allasolamente nell’ultima parte di gara per il gol di Romagnoli. I cechi conducono e pareggiano l’1-2 dell’andata, ma non riescono a resistere e abbandonano l’Europa League agli ottavi.– calciomercato.itNel postpartita in conferenza stampa il tecnico Miroslavmastica un po’ amaro ma allo stesso tempodi quello che ècomunque un traguardo.Ha più orgoglio ozza? “Entrambe le sensazioni, un occhio piange e l’altro sorride. Amarezza e orgoglio. La partita di andata non ci ha dato molta fortuna, siamo partiti bene ma era difficile ripartire. Ci è mancato questo, un po’ di fortuna. Potevamo arrivare ai supplementari ma la situazione si è complicata”.