Sport.quotidiano.net - Lazio-Viktoria Plzen 1-1: Sulc spaventa, ma Romagnoli firma il passaggio ai quarti

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma 13 marzo 2025 – Non è stata una prestazione da ricordare, ma è bastata per strappare il pass al prossimo turno. Laelimina il, dopo il successo dell'andata arriva il pareggio all'Olimpico che basta ai biancocelesti per ottenere ilaglidi finale. La partita termina 1-1 e vede le due reti realizzarsi nel secondo tempo con il vantaggio ospiteto dae la rete del pareggio siglata da, al terzo gol in quattro partite. Laaidi finale affronterà il Bodo/Glimt, squadra che ha elminato i campioni in carica della Conference League, ovvero l'Olympiacos. Primo tempo Per la sfida dell'Olimpico Baroni alla fine sceglie Provedel tra i pali, protetto dae Patric al centro della difesa, supportati da Marusic e Nuno Tavares sulle corsie.