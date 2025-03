Calciomercato.it - Lazio, Baroni non si gode niente: “Non mi autocelebro, alla squadra ho già detto una cosa”

Il tecnico biancoceleste in conferenza dopo il pareggio che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa LeagueLapassa il turno in Europa League e approda ai quarti di finale, dove affronterà il Bodo/Glimt, giustiziere dell’Olympiacos. All’Olimpico basta il pareggio per 1-1 contro il Viktoria Plzen, anche se non senza qualche brivido.Marco– calciomercato.itNel postpartita le parole del tecnico biancoceleste Marco:Le emozioni di questa partita?prima volta è arrivato ai quarti: un capolavoro. “Ti ringrazio, ma non riesco a soffermarmi su queste cose. Non sono un celebratore di me stesso, sono concentratissimo, sono felice di questa serata, per i tifosi, per i ragazzi e la società. Ma devo lavorare con la testa lì dentro, umiltà e attenzione. Lo sento come dovere verso i miei ragazzi che fino dal primo giorno mi hanno dato grande disponibilità.