L’autotune è come il doping nello sport impedisce di gareggiare tutti nelle stesse condizioni Lo trovo davvero un’umiliazione | Elio torna all’attacco

(senza le Storie Tese) sta girando l’Italia con lo spettacolo “Quando un musicista ride“. Uno show che mette assieme la musica da Fo a Gaber, da Jannacci a Cochi e Renato, da Flaiano a Marcello Marchesi. L’artista sbarca venerdì 14 marzo al Teatro Colosseo di Torino e per l’occasione èto sul chiacchierassimo tema autotune a La Stampa, dopo le recenti dichiarazioni rilasciate a Il Giorno.In quest’ultima chiacchierata non le aveva, di certo, mandate a dire: “Questo è lo stato dell’arte. Ora mi lascio andare completamente e dico che la mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con. Ma di cosa stiamo parlando?”.Poi èto sull’argomento: Anche noie le Storie Tese nel 2003 abbiamo usatoin ‘Budy Giampi’un effetto per ridere.