Ecodibergamo.it - L’autopsia: Muttoni ancora in vita dopo l’aggressione. Agonizzante per più di un giorno

L’OMICIDIO DI VALBREMBO. Dalemerge che il decesso del 58enne non è stato immediato. I due giovani in cella hanno risposto al gip: giovedì la decisione. I funerali sabato in forma privata.