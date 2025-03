Lapresse.it - Latina, parla la Gip accusata di corruzione: “Nessuna traccia di denaro o regali a mio favore”

(LaPresse) Era Giudice per le indagini preliminari afino al 20 aprile 2023 quando viene raggiunta da una misura cautelare che la porta prima in carcere e poco dopo ai domiciliari. Poi la libertà ma un’accusa pesante, quella didiretta. L’ex Gip Giorgia Castriota avrebbe presoe altri vantaggi da alcuni imprenditori membri di una procedura giudiziaria che seguiva, tra questi c’era il suo fidanzato di allora. A occuparsi del procedimento è la Procura di Perugia, come accade per i procedimenti a carico dei giudici del Lazio. Le indagini sono chiuse e la prossima udienza è prevista per il 21 marzo. Nel frattempo il Consiglio superiore della magistratura l’ha sospesa dal suo incarico. L’ex Gip racconta la sua versione: “Sono venuti a casa mia cercando chissà quali soldi e gioielli perché il mio fidanzato dell’epoca che era coadiutore dell’amministratore giudiziario millantava al telefono cose di cui nemmeno ero a conoscenza e che hanno fatto ritenere alle autorità che vivessi al di sopra delle mie possibilità”.