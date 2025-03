Latina, incendio doloso al piano terra di un fabbricato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025- Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un appartamento posto aldi undi pertinenza di un’azienda, dove poco prima si era sviluppato un.Sul posto, oltre alla pattuglia dei Carabinieri, è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco dicina che ha prontamente domato l’e ne ha constato l’origine dolosa.Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Aprilia finalizzate a circostanziare l’evento e a risalire agli autori del reato.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.