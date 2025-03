Latina armato di taglierino tenta la rapina in un supermercato

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 marzo 2025- Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di, su richiesta pervenuta al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un’attività commerciale dove poco prima si era consumata una.Nello specifico, i Carabinieri hanno appurato come un uomo, entrato all’interno del negozio con il volto travisato eddi, aveva minacciato il direttore delper farsi consegnare l’incasso.La vittima reagiva mettendo in fuga il malvivente che si allontanava a bordo di autovettura.Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Aprilia al fine di individuare l’autore della, anche attraverso un’analisi delle immagini degli impianti di video-sorveglianza presenti nella zona di interesse.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.