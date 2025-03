Sport.quotidiano.net - L’Atalanta senza Cuadrado: domenica contro l’Inter tornerà al modulo con il trequartista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo – Niente sfida da ex per Juan. L’atteso ex di turno (l’altro è Bellanova), peraltro recente ex avendo giocato lo scorso anno nel, resterà fuori per almeno venti giorni per una lesione di primo grado della fascia del muscolo bicipite femorale destro rimediata nel finale del primo temposerala Juventus. Il sudamericano salterà anche la trasferta a Firenze alla ripresa dopo le nazionali e forse anche la successiva gara casalingala Lazio. Un’asdolorosa per Gasp chea Torino ha sparigliato le carte nel primo tempo sfruttando la mobilità offensiva e l’imprevedibilità del colombiano classe 1988 come terza punta in untattico inedito. Gasperini ovvierà a questa astornando alclassico con il, scegliendo uno tra Pasalic, favorito, o Samardzic, nel ruolo di, per avere maggiore pressing sul portatore di palla avversario e spezzare l’azione interista già nella fase di avvio.