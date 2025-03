Ilpiacenza.it - L'Assigeco non molla, in arrivo la sfida con Orzinuovi

Leggi su Ilpiacenza.it

La partita dello scorso fine settimana contro la Libertas Livorno non si è conclusa con l’epilogo sperato per l’Piacenza, scivolata ancora una volta sul più bello in un fondamentale scontro diretto per la salvezza. Adesso per i lupi la situazione si fa davvero complicata ma non.