Monrealelive.it - Lasciti solidali: come scrivere correttamente il testamento

Leggi su Monrealelive.it

In Italia esiste un modo per lasciare un’impronta positiva nel mondo anche dopo la propria scomparsa, tramite un gesto di grande generosità e consapevolezza. Questo prende il nome di lascito testamentario e consiste nel destinare una parte del proprio patrimonio a enti benefici, associazioni no profit o fondazioni che operano in settorila ricerca .(Monrealelive.it)