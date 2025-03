Iltempo.it - L'Arsenal ai quarti, eliminato il Psv

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sette gol nel match dl'andata e un comodo 2-2 al ritorno: l'conquista così idi finale della Champions League. La qualificazione era già decisa, dopo il 7-1 dei Gunners in Olanda e Arteta cambia qualcosa: Zinchenko gioca mezzala, dentro Sterling e Tierney (da ala). Moltissimi cambi anche nel PSV, che lancia qualche giovane e schiera Perisic da falso nueve, ma non mancano le emozioni immediate. Nonostante il match valga poco o nulla per blindare gli ottavi, è l'ad aggredire subito il match: assist di Sterling e colpo di Zinchenko all'angolino, ecco l'1-0 dopo sei minuti. L'ucraino è un ex e si scusa coi tifosi ospiti, in un match all'insegna dei buoni ritmi. Bakayoko scuote gli olandesi che, a sorpresa, pareggiano al 18?: gran tiro di Perisic, al terzo gol nella fase a eliminazione diretta, e 1-1 al 18?.