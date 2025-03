Ilrestodelcarlino.it - L’anziano e i manifesti strappati: “Raccolta fondi per le cure”

Ravenna, 13 marzo 2025 – A volte la realtà può sorprendere e riservare un lieto fine del tutto inaspettato. Quello che all’inizio era apparso come un atto di vandalismo fine a se stesso, si è scoperto essere il gesto di una persona affetta da demenza senile e le persone che avevano subito il danno, dopo averlo saputo, hanno deciso di fare una donazione a favore di una associazione che segue e cercaper questa malattia. Tutto inizia circa un anno fa, quando qualcuno inizia a strappare ipubblicitari affissi in via Darsena, compresi quelli di grandi dimensioni, sei metri per tre. Nessuno sa chi sia, ma iniziano a fioccare le denunce e le richieste di danni da parte degli inserzionisti. Tra le vittime del vandalo misterioso ci sono anche gli organizzatori di Punkz, party giunto alla sua quarta edizione in programma sabato sera al Bronson di Madonna dell’Albero, tra musica punk, tatuaggi e dj set.