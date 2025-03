Linkiesta.it - L’anno nero di chi ha vissuto l’aumento del costo del cioccolato sulla propria attività

Il 2024 è stato di certo un anno che i coltivatori, i produttori e i professionisti che lavorano con il cacao difficilmente dimenticheranno. I prezzi hanno raggiunto numeri record, con un picco che ha toccato quasi quattro volte tanto la media dell’ultimo decennio, una stima che vede un aumento generalizzato del 170 per cento rispetto a inizio 2024. Tra le principali problematiche c’è stato il cambiamento climatico, con eventi atmosferici estremi che hanno colpito alcuni tra i principali Paesi produttori, arrivando a causare una riduzione della resa dei raccolti che ha raggiunto il trenta per cento.Un calo generalizzato della produzione non ha però visto un calo della domanda, anzi, e questo ha scatenato il più classico meccanismo: alta domanda, scarsità di prodotto, incremento generalizzato dei prezzi.