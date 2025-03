Ilrestodelcarlino.it - L’allarme tra i ragazzini: "Abusi di sostanze proibite. Vicini al punto di non ritorno"

"Lo scenario è molto critico. Se siamo arrivati a undi non? Credo non ci siamo molto lontani.". Elia Del Borrello medico legale e tossicologa, già responsabile del laboratorio di Tossicologia forense dell’università di Bologna, va diritta al nocciolo. "Ormai i giovani di oggi – dice – assumono di tutto, senza nemmeno sapere che cosa". Dottoressa, partiamo dall’ultimo fatto che ha creato molto scalpore: due studentesse delle Medie finite in ospedale dopo aver masticato una polvere a base di nicotina, simile allo Snus. Una nuova triste moda tra i minorenni? "Ormai non mi stupisco più di niente. Da anni isniffano popper, devastante per il fegato, assumono cocaina e hashish come se piovesse, vanno a comprare colla in ferramenta per sniffarla. Vige il concetto della fattanza indiscriminata per dimostrare che anche io faccio parte del gruppo".