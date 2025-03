Quotidiano.net - Lagarde lancia l’allarme inflazione: "Incertezza elevata, pronti a tutto"

Leggi su Quotidiano.net

Christineindossa l’elmetto e si prepara all’ennesima battaglia. Perché "mantenere la stabilità in una nuova era sarà un compito arduo". Il nemico da affrontare è sempre quello, l’. Sembrava domata, al punto da consentire un allentamento della stretta monetaria. Invece "l’eccezionaleeconomica e geopolitica" – causata dai dazi di Trump, dalle spese per il riarmo europeo annunciato dalla Commissione e dalle conseguenze del cambiamento climatico – ha riacceso i timori di una fiammata dei prezzi. "Ma la nostra risposta ai recenti episodi inflattivi deve dare a chi ci guarda la fiducia che faremo sempreciò che è necessario per assicurare la stabilità dei prezzi" e che la nostra politica "può adattarsi alle nuove circostanze" ha detto ieri la presidente della Bce, intervenendo alla conferenza annuale “The Ecb and its Watchers”, organizzata dell’Università Goethe di Francoforte.