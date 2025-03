361magazine.com - Lady Gaga c’è e lotta insieme a noi

Leggi su 361magazine.com

Sul fatto che Elio abbia voluto lanciare un sasso nello stagno, contando sulla scontatezza delle polemiche social, una frase detta bene viene estrapolata da un contesto e diventa slogan, passando di bocca in bocca come nel telefono senza fili e finendo per arrivare a proclamare altro rispetto a quel che si è detto, credo, ho già scritto e come me molti altri. Anche sul fatto che, volendo, con tutti gli anni di carriera alle spalle Elio sapesse esattamente come sarebbe andata a finire, perché uno non è che uno che sta lì da tutto quel tempo dice la prima cosa che gli passa per la testa senza sapere a che conseguenze porterà, se lavora in questo settore da anni e anni come Elio sa bene che effetto deriva da causa, anche se altre erano le intenzioni. Una cosa è evidente, Elio parlava del mood generale, della musica che Spotify o chi per lei pretende, la dittatura dell’algoritmo, e quindi del mainstream o pretendente tale.