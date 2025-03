Cultweb.it - L’addio all’opera di Luciano Pavarotti fu da brividi

Ricorre oggi il 21esimo anniversario deldi, considerato tuttora non solo uno dei più grandi artisti del nostro tempo ma anche il più importante tenore al mondo. Costretto a dire addio alla sua più grande passione per motivi di salute, il 13 marzo 2004 il Maestro ha ammaliato i 4.000 spettatori del suo amato Metropolitan Opera House di New York con la sua voce limpida e melodiosa, in una serata che molti non hanno esitato a definire magica.All’inizio del nuovo millennio,non è in gran forma: le sue esibizioni si diradano (solo 4 a Londra nel 2002 e una a Berlino nel 2003) e corre voce che abbia intenzione di ritirarsi dalle scene. In effetti il suo progetto è quello di dire addio alla lirica in occasione del suo 70esimo compleanno, il 12 ottobre 2005; ma le sue condizioni di salute, tra il mal di schiena e il peso eccessivo, gli impediscono di camminare e stare in piedi per un periodo prolungato di tempo, costringendolo ad anticipare questa data.