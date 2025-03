Ilgiorno.it - Laboratorio d’avventure in biblioteca. I bambini scoprono la Valle Olona

Il libro “L’elefante Ernesto e ladell’“ sarà protagonista di uncreativo per idella scuola elementare. L’appuntamento è per sabato alle 10.30 allacivica. "Questo racconto è dedicato al nostro territorio. Ai suoi luoghi, alla sua storia, a tutti gli animali, grandi e piccoli, che animano i suoi prati", si legge nel volume scritto dalla pedagogista Chiara Giudici e illustrato da Elisabetta Pustian. Iscopriranno vari aspetti della. Il racconto seguirà le avventure di Ernesto, un elefante che, ritrovandosi per caso nella, inizialmente si dimostra rumoroso e goffo, spaventando gli animali e danneggiando l’ambiente. Grazie a un viaggio e all’incontro con personaggi imparerà a conoscere anche se stesso in un percorso di crescita e consapevolezza.