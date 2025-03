Ilrestodelcarlino.it - L’abilità di ’seminare paesaggi’. Domani l’incontro a Casa Cervi

dalle 9.30 alle 13.30, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, si terrà presso l’Istitutodi Gattatico l’ultimo incontro del ciclo “Seminare Paesaggi” organizzato dall’Osservatorio locale per il paesaggio dell’Unione Bassa Reggiana insieme alla Biblioteca Archivio Emilio Sereni dell’Istituto. Un corso che consente di ottenere Crediti Formativi Professionali (CFP) validi per architetti e agronomi e riconosciuto per la formazione docenti attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. (ID 97087). In tutto tre giornate di formazione per i tecnici del settore e per gli amministratori pubblici sui temi della salvaguardia, della gestione e della pianificazione dei paesaggi e delle rispettive comunità: della lettura e pianificazione del territorio in rapporto all’acqua/assetto idrogeologico, della sua gestione/finanziamento tramite la partecipazione ai bandi locali, europei e privati per la valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso interventi di rigenerazione di spazi pubblici, di rinaturalizzazione, di miglioramento del paesaggio e della qualità degli spazi di prossimità.