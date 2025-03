Lopinionista.it - La Wrad di Matteo Ward acquisita da Inside Out

Out annuncia l’acquisizione di WRÅD e la nomina dicome CEO diOut Fashion Textiles & HomeSuzy Amis Cameron, rinomata promotrice di progetti per la tutela ambientale e imprenditrice, con orgoglio annuncia la sua ultima impresa:Out LLC. Da fondatrice e CEO diOut, una holding company globale dedita alla risoluzione di alcune delle sfide ambientali e sociali più urgenti, Amis Cameron rivela anche l’acquisizione di WRÅD e la nomina dicome CEO diOut Fashion Textiles & Home.Out LLC ha presentato l’11 marzo 2025 le sei divisioni della holding (IO Science Research Technology, IO Fashion Textiles Home, IO Food, IO Education, IO Media, IO Wellness).si unisce a Amis Cameron per guidare il segmento Fashion Textiles & Home.