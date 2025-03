Spettacolo.periodicodaily.com - “La vie en blue”: un tributo a George Gershwin ed Édith Piaf

“La vie en” da New York a Parigi, il jazz diincontra la voce die giovedì 20 marzo la rassegna “Matti per la Musica!” ospita un concerto tutto al femminile con la voce di Sara Jane Ghiotti e ilQuintet, ensemble di quattro sax e pianoforte, per un omaggio a due icone della musica del Novecento.Matti per la Musica! Festival presenta “La vie en”, omaggio aGiovedì 20 marzo, l’Auditorium Sant’Artemio di Treviso ospiterà un evento imperdibile nell’ambito della rassegna “Matti per la Musica!”. Il concerto “La vie en” sarà un omaggio a due leggende della musica del Novecento:ed. A dare vita a questa serata speciale sarà la talentuosa cantante Sara Jane Ghiotti, accompagnata dalQuintet, un ensemble unico composto da quattro sassofonisti e pianoforte.