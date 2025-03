Ilnapolista.it - La Uefa: «Il doppio tocco di Alvarez c’è anche se minimo. Rivedremo la regola»

Forse laha messo la parola fine alla telenovela iniziata ieri sera dopo il rigore annullato di Julian. Quel rigore annullato ha portato il Real ai quarti ma l’Atletico recrimina. In un comunicato il massimo organo calcistico europeo ha chiarito la decisione dell’arbitro Marciniak.La: Sebbeneha toccato la palla usando il piede d’appoggioIl comunicato:“L’Atletico Madrid ha chiesto informazioni allain merito alla situazione che ha portato all’annullamento del calcio di rigore calciato da Juliánal termine della partita di ieri diChampions League contro il Real Madrid. Sebbene, il giocatore ha toccato la palla usando il piede d’appoggio prima di calciarla, come mostrato nel video allegato. In base allaattuale (Regole del gioco, Legge 14.