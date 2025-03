Linkiesta.it - La Tesla dei Fratoianni, la transizione al nazismo, e il declino delle élite molto italiane

«Il signor Mosè è davvero un moralista ingenuo. Lo stile è asciutto, primitivo e scarno. L’autore sostiene di parlare a nome di un Dio, ma non ci fornisce alcuna prova della sua identità o della sua esistenza . Comunque sia, “I dieci comandamenti” sono diventati dall’oggi al domani la novità letteraria più di successo del mondo. Resta una domanda: che cosa si potrà leggere, dopo? Non rimangono che i capolavori stampati sul retroscatole di cereali.».Nel 1965, Isaac Singer si diverte a immaginare come i diversi tipi di critici letterari recensirebbero “I dieci comandamenti” se essi fossero una novità dell’editoria del momento: se Mosè fosse un autore contemporaneo. Sessant’anni dopo, le critiche (quella di cui ho copiato stralci qua sopra viene dal critico che Singer incasella come “L’esteta”) sono in “A che serve la letteratura?”, appena pubblicato da Adelphi, e io leggendole mi sono vergognata di me in quel modo in cui ti vergogni quando vedi una foto venuta male e hai il sospetto che siano invece le altre a essere venute bene, e tu in realtà somigli proprio a quel tricheco in quella foto che disconosci.