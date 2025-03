Agi.it - La tesi del doppio killer di Garlasco, perché fu abbandonata

AGI - Cinque anni fa ladeldiportata avanti dai carabinieri di Milano e in questi giorni tornata in auge, sempre su loro impulso, venne bocciata dai magistrati di Pavia nella seconda archiviazione per Andrea Sempio. Alla base di quel procedimento c'era una ricca informativa firmata dai militari di via Moscova il 9 luglio 2020 nella quale si segnalavano "anomalie" nell'inchiesta che aveva portato alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi e si ipotizzava, tra le altre cose, la presenza di un suo complice. "Fermo restando gli elementi a carico di Stasi bisognerebbe quantomeno prendere in considerazione la presenza di un correo" era scritto nell'annotazione del Nucleo Investigativo che già allora evidenziava il dna riconducibile a Sempio sotto le unghie della ragazza uccisa.