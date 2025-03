Lanazione.it - La strana storia del ponte di via Falcinello. Mai riscosse le polizze per le opere non fatte

Sarzana (La Spezia), 13 marzo 2025 – I lavori di demolizione e ricostruzione delsul Calcandola di viaavrebbero dovuto essere fatti da privati. Quanto meno, potevano essere finanziati con leassicurative che il Comune avrebbe dovuto incassare proprio a fronte dell’inerzia dei soggetti che si erano obbligati a eseguirli. Invece i lavori – peraltro fermi da settimane – sono stati affidati grazie a un finanziamento statale. E’ l’estrema sintesi di una vicenda quanto meno opaca, su cui Franco Musetti, consigliere comunale del Pd, pone precise domande, fornendo una ricostruzione sulla base degli atti ai quali aveva chiesto accesso. In ballo 3,8 milioni di euro che il Comune non ha a oggi incassato. Il dettaglio lo spiega Musetti, in una interrogazione alla sindaca e agli assessori Carlo Rampi e Giorgio Borrini sull’inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti attuatori del piano particolareggiato di iniziativa privata Olmo 2 riguardanti la messa in sicurezza idraulica del centro storico e dei quartieri Olmo e Paradiso.