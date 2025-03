Iodonna.it - La stilista resterà nelle fila della Maison nel ruolo di chief brand ambassador, dedicandosi alle iniziative filantropiche e di beneficenza

È comparso come un fulmine a ciel sereno sui social (anche se i rumours erano da tempo insistenti), in uno dei post a sfondo blu di @stylenotcom prima, a corredosua stringatissima bio del profilo poi. Dario Vitale muove così, dall’ombra, i primi passi comecreative officer di Versace. E la conferma arriva anche dai piani alti di Capri Holdings, il gruppo a cui la casa di moda fa capo dal 2018. Alessandro Michele reinventa Valentino: il debutto del designer tra opulenza e fragilità X Leggi anche › Jil Sander ha un nuovo direttore creativo: l’ex Bally Simone Bellotti Il successore di Donatella prenderà le rediniMedusa dal 1° aprile, come si legge su WWD.