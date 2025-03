Iodonna.it - La stilista lascia la direzione creativa della casa di moda dopo oltre 25 anni. E il primo pensiero è dedicato al fratello Gianni

Si chiude un’era nel mondo. Donatella Versace dice addio allamaison fondata dalGi, ma non al brand che ha contribuito a trasformare in un’icona globale.venticinquealla guida artistica, ha annunciato su Instagram il passaggio di testimone all’ex direttore creativo di Miu Miu Dario Vitale con un messaggio carico di emozione: «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unirà a noi e sono entusiasta di vedere Versace attraverso nuovi occhi». Un addio che non è una chiusura, ma l’inizio di una nuova fase, in cui Donatella resterà la voce e il volto del brand, nel ruolo di chief brand ambassador. Donatella Versace racconta Versace guarda le foto Donatella Versace, un’eredità costruita con amore e tenaciaGuidare Versacela tragica morte di Ginel 1997 non è stato semplice, ma Donatella lo ha fatto con forza e determinazione.