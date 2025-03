Lanazione.it - La Spezia, ruba 800 euro dalla cassa di un negozio: arrestato diciannovenne

La, 13 marzo 2025 – Nella nottata appena passata, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dellahanno– nella flagranza del reato di furto aggravato – un 19enne di origine tunisina, senza fissa dimora. In particolare i militari, verso le 2, su segnalazione di una guardia giurata, hanno rintracciato il ragazzo che si trovava ancora all’interno di undi generi alimentari, di via Fiume, dove aveva appenatooltre 800. L’è stato posto a disposizione della procura della Repubblica dellae la somma di denaro è stata immediatamente riconsegnata alla proprietaria. Questa mattina, nel Tribunale della, è stato celebrato il processo con rito direttissimo, con convalida del provvedimento restrittivo e applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa della nuova udienza.