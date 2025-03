Secoloditalia.it - La sinistra ha perso la Tesla. Piccolotti vede il complotto della destra: “Costava 47mila euro, meno di altre”

La pezza è peggio del buco. Il giorno dopo la rivelazione del “Foglio” sulladel “nazista” Musk nel garagefamiglia Fratoianni, leaderpauperista, la moglie Elisabetta, anch’ella parlamentare di Avs, scende in campo cercando di sostenere che gli attacchi politici e dei media, e le ironie sui “compagni” che comprano le auto del nemico Musk, sono frutto di una sorta di. “Diamo fastidio.”. Ma a chi? Ai loro elettori diche da ieri sono indignati con la “premiata coppia” che ha definito economica lacomprata a, forse.Lae la teoria del“Notizia importantissima di cui tutti oggi debbono discutere: nientepopodiche il fatto che io guidi una. Si sono agitati tutti i giornalisti, daci attaccano e sui social ci sono anche un sacco di meme divertenti, e allora ho pensato che sia bene raccontarvi tutta la storia, che è questa: io prima di diventare parlamentare non ho mai avuto un’auto, giravo in bicicletta, oppure in treno, oppure me la facevo prestare da altri miei familiari, poi ho cominciato a fare sempre più iniziative, per esempio in campagna elettorale per lepee in tre mesi ho guidato per 15mila chilometri, e quindi è emersa la necessità di acquistarne una.