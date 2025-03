Ilgiorno.it - La sinfonia urbana. Concerti dalla Reggia alle case popolari

Sarà l’anno della musica per Monza questo 2025. A partire da un evento, il Monza Music Meetings, che celebra il terzo anniversario e consolida un rapporto ormai diventato di gemellanza con la prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, istituzione musicale in cui sono passati tanti tra i più importanti compositori e direttori d’orchestra al mondo, tra cui Daniel Barenboim, Maurizio Pollini, Salvatore Accardo, Claudio Abbado. La rassegna è in programma da sabato 22 marzo a lunedì 7 aprile, organizzata dall’Orchestra da Camera Canova con l’Accademia Chigiana e l’associazione culturale Musicamorfosi (in collaborazione con Fondazione Gioventù Musicale, Rina Sala Gallo, Cori Lombardia e Novaluna), e prevede, performance, incontri, e occasioni di confronto tra artisti, addetti ai lavori e spettatori.