La sfilata più memorabile di Demna Gvasalia per Balenciaga

è il nuovo direttore creativo di Gucci. Tra le tante sfilate firmate perin quasi dieci anni alle redini della maison, una in particolare rimarrà nella storia.Attraverso le sue collezioni,si è esposto più volte prendendo posizione anche su tematiche complesse come la politica. Con laA/I 2022-2023, andato in scena pochi giorni dopo dall’invasione russa dell’Ucraina, lo stilista ha espresso forte e chiaro il suo dissenso. Ambientata al Parc des Expositions du Bourget a Seine Saint Denis, fuori Parigi, durante una tormenta di neve artificiale, con lampi di luce che fanno da sfondo all’orizzonte, laha visto modelle e modelli muoversi con fatica. Impossibile guardarli camminare nel freddo e non pensare ai profughi ucraini, costretti a fuggire dalla guerra con poche cose.