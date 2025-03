Ilfattoquotidiano.it - “La separazione? L’abbiamo gestita male. È stato il periodo più difficile della mia vita, sono stata malata per molti mesi”: la verità di Alice Campello sul ritorno con Morata

Dopo undiiniziato ad agosto, lo scorso 28 gennaio Alvarohanno deciso di riprovarci e tornare insieme. “I cinquelontana dastati ilpiù bruttomia, li abbiamo gestiti in maniera pessima”, ha raccontatoin un’intervista alla rivista spagnola Hola!. Nonostante le difficoltà, oggi la situazione è cambiata: “Non esiste una relazione perfetta, ma esiste il vero amore. Quando c’è il vero amore, ci si impegna fino alla fine. Oggi siamo di nuovo felici”, ha dichiarato.La gravidanza e il parto di Bella, la quarta figlia,stati momenti difficili per. “Sia io sia lui vedevamo tutto nero, venivo dalla gravidanza di Bella e quando ho partorito ho passato momenti davvero brutti:pere non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente”, ha spiegato.