La Russia di nuovo contro Mattarella | Sulle armi nucleari menzogne e falsità

Il governo russo torna ad attaccare il presidente della Repubblica italiana, Sergio. La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha definito «» le dichiarazioni del capo dello Statominaccedi Mosca all’Europa. Lo riferisce l’agenzia Tass. «Lasi è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare, a cui si aggiungono il blocco dei lavori del Trattato di Non Proliferazione, il ritiro dalla ratifica del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimentie le minacce rivolte all’Ucraina, instillando l’inaccettabile idea che ordignipossano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale», aveva affermatodurante la sua visita a Hiroshima.