Iltempo.it - La Russia detta le condizioni per la pace agli Usa: tutte le richieste sull'Ucraina

Laha presentatoUsa ledi base per avviare colloqui dicon l': abbandonare l'ambizione di Kiev di entrare nella Nato, nessuna presenza di truppe straniere indopo la guerra e il riconoscimento a livello internazionale della sovranità dellaa penisola di Crimea ee 4 regioni dell'occupate durante la guerra (ma che Mosca ancora non controlla interamente). A riportarlo è la Reuters che cita fonti a conoscenza della questione. Lesono state comunicate negli incontri trae Stati Uniti delle ultime tre settimane, anche prima dell'annuncio di questa settimana della proposta di un cessate il fuoco parziale di 30 giorni. Non è chiaro se laaccetterà di andare avanti nel negoziato senza vedersi garantire queste tre, peraltro simili alleche il Cremlino aveva precedentemente presentato a, Stati Uniti e Nato.