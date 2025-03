Ilgiornaleditalia.it - La Roma si ferma a Bilbao, l'Athletic vince 3-1 e va ai quarti

I giallorossi restano in 10 all'11° per l'espulsione di Hummels e i baschi ribaltano l'1-2 dell'andata(SPAGNA) - Lalotta in 10 uomini al San Mamés, ma saluta l'Europa League agli ottavi di finale dopo quattro stagioni consecutive con almeno la semifinale in tasca. L'espulsione di Humme