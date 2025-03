Agi.it - La Roma in 10 perde 3-1 a Bilbao ed è fuori dall'Europa

Leggi su Agi.it

AGI - Lalotta in 10 uomini al San Mamess, ma saluta l'League agli ottavi di finale dopo quattro stagioni consecutive con almeno la semifinale in tasca. L'espulsione di Hummels in avvio di gara è un invito a nozze per l'Athleticche batte i giallorossi 3-1 grazie alle reti di Nico Williams (doppietta) e Berchiche, ribalta il 2-1 dell'andata e si qualifica ai quarti di finale, dove sfiderà la vincente tra Rangers e Fenerbahce. Inutile il rigore finale dei giallorossi realizzato da Paredes. Alla vigilia della gara Ranieri aveva promesso che la sua squadra avrebbe "attaccato in undici e difeso in undici". Lo ha fatto, ma solo per pochi minuti. All'11' è il giocatore più esperto a tradire la: Hummels sbaglia un passaggio orizzontale a centrocampo e stende Sannadi lanciato a rete.