La Roma in 10 per 80? perde 3-1 a Bilbao e va fuori dall’Europa League Romagnoli trascina la Lazio ai quarti

Una serata in chiaroscuro per le duene impegnate in Europa. Lapur non brillando riesce a gestire il vantaggio dell’andata e con l’1-1 all’Olimpico riesce a eliminare il Viktoria Plzen e a conquistare idi finale. Nulla da fare per ladi Claudio Ranieri, in una partita che dura di fatto pochi minuti. Hummels dopo 11? di gioco si fa espellere e i giallorossi non riescono a evitare un netto ko a, dove finisce 3-1 per l’Athletic.PARTITA NATA MALE AOUTPadroni di casa che come prevedibile provano a imporre il ritmo nei primi minuti, trasportati dal calore del pubblico di casa. All’undicesimo minuto la partita cambia profondamente, con Hummels che sbaglia in fase di impostazione ed è costretto a fermare Sannadi in campo aperto. Turpin non ha dubbi e tirail rosso, confermato poi dal VAR nonostante le proteste dei giocatori giallorossi.