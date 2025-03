Thesocialpost.it - La Roma crolla 3-1 a Bilbao e dice addio all’Europa League: decisiva l’espulsione di Hummels

Non sarebbe stato facile neanche in undici contro undici, figuriamoci con un uomo in meno dopo soli 12 minuti. Il rosso diretto a, che perde malamente palla a centrocampo e poi stende Sannadi lanciato a rete, ha compromesso la partita della. La squadra giallorossa ha resistito fino al 3° minuto di recupero del primo tempo, quando Nico Williams ha segnato il gol che ha spezzato la resistenza capitolina. Il raddoppio di Berchiche nella ripresa (su calcio piazzato) ha eliminato ladalla competizione, mentre l’autore della doppietta, Nico Williams, ha siglato il definitivo 3-0 all’83’. Il rigore trasformato da Paredes al 91? non è bastato per riaprire la sfida. Un vero peccato, perché con l’uomo in parità sarebbe stata probabilmente un’altra storia. Resistere per 80 minuti con un uomo in meno era un’impresa titanica.