La Rfk Italia e l' universita' Cattolica del sacro cuore presentano l' osservatorio permanente sull' educazione civica diritti e sostenibilita'

Lanciato in occasione della Fiera Didacta, il nuovo think tank è dedicato al Prof. Franco Anelli. Primo esempio indi strumento per monitorare l'insegnamento dell'a partire dalla scuola primaria. Fino ad oggi erano tracciati esclusivamente gli istituti superiori Un supporto operativo per docenti, studenti ed istituzioni sia nazionali che europee Firenze, 12 marzo 2025. Nasce l'e Sostenibilità della RFKe dell'Universitàdel. Un vero e proprio think tank di portata nazionale, che si pone l'obiettivo di creare un punto di riferimento sul tema dell'. L'è dedicato alla memoria del Prof. Franco Anelli, giurista, già rettore dell'Universitàe membro del CdA RFK, che tanto ha contribuito alla promozione culturale dell'