La Rete antiviolenza Viola sabato al mercato contadino

La lotta alla violenza e i prodotti del territorio, un banchetto informativo dellaAdda Martesana sarà presentealdella Comunità del cibo della Martesana, in piazza De Gasperi, dalle 8.30 alle 12.30. Fra i banchi di frutta e verdura, formaggi e vino, miele e prodotti vari delle aziende agricole della zona, spazio anche alla solidarietà e all’informazione: le volontarie dellasaranno a disposizione per fornire informazioni sulle attività di sportello e sulle iniziative in zona. Una nuova presenza sul territorio dopo il successo della spesa solidale promossa l’altra settimana al centro commerciale Carosello di Carugate. Il Comune rilancia l’invito a far la spesa e a sostenere le attività contro la violenza di genere: "La- così in una nota - è promossa da Comuni e associazioni della Martesana e ha l’obiettivo di diffondere la cultura delle pari opportunità tra uomo e donna e prevenire la violenza sulle donne".