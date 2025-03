Laspunta.it - La Regione toglie i soldi per l’ampliamento della casa della salute di Aprilia

Nella seduta del consiglio regionale del Lazio, la giunta Rocca, per tramite dell’assessore Ghera (nonostante non sia il titolaremateria in oggetto ma unico presente durante il dibattito), ha messo la parola fine al progetto di ampliamentodi.In risposta all’interrogazione presentata dal consigliere regionale del Partito Democratico Salvatore La Penna, l’assessore in rappresentanzagiunta Rocca ha affermato che laLazio abbia recentemente provveduto al definanziamento del progetto di 2.650.000€ (previsti dalla giunta Zingaretti) mantenendo esclusivamente la somma di 800.000€ già previsti, sempre dalla precedente giunta regionale, nella missione 6 del PNRR, riducendo il tutto ad un “semplice” intervento di messa a norma. Con questo taglio, di fatto, è stata posta la parola fine sul progetto di ampliamento e realizzazione“terza ala”ASL di