La regina Camilla ha inviato una lettera a Gisèle Pelicot per esprimerle solidarietà

La storia di, la donna francese abusata per anni da uomini reclutati online dall’ex marito Dominique, mentre lei era sedata e priva di sensi, ha sconvolto il mondo intero. Scegliendo di mostrare il suo volto e di presenziare a ogni udienza del processo che ha portato alla condanna dell’ex coniuge e di alcuni tra i suoi aguzzini, la settantaduenne originaria della Provenza è diventata suo malgrado un simbolo della lotta alla violenza di genere. Un coraggio e una dignità che hanno colpito tutti, inclusa la, moglie del sovrano britannico Carlo III, che ha deciso di inviarle unapersonale, il cui contenuto rimane riservato. Come riportato da una fonte di Palazzo a Le Monde, però, laconsorte sarebbe rimasta «enormemente colpita» dalla battaglia portata avanti da, decidendo così di rivolgersi direttamente a lei per manifestarle la sua vicinanza.