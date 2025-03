Ilrestodelcarlino.it - La poltrona per il travaglio donata dal gruppo Gabrielli

Adesso affrontare un parto all’ospedale sarà decisamente più agevole. Nella giornata di ieri la direzione dell’Ast e l’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia hanno presentato la nuovaMultitrac, acquistata grazie alla donazione effettuata dalla Fg Holding del. Un nuovo dispositivo che potrà favorire il parto naturale e migliorare ildelle future mamme. "Dobbiamo dire grazie alla famiglia– esordisce Maria Bernadette Di Sciascio, direttrice Ast – perché la loro donazione rappresenta un segnale concreto di fiducia nei confronti della nostra azienda sanitaria, così come nei confronti del lavoro quotidiano e dell’impegno costante messo in campo per gli utenti del territorio". A rappresentare la Fg Holding c’era la presidente Cesirache aggiunge: "Crediamo fortemente nell’importanza di sostenere la sanità locale con strumenti che possano migliorare l’assistenza sociosanitaria.