La Polonia chiede le armi nucleari agli Usa | Serviranno da deterrente contro la Russia

Leggi su Open.online

Laha chiestoStati Uniti di trasferiresul suo territorio. Comeuna possibile aggressione futura da parte della. A dirlo è stato il presidente polacco Andrzej Duda nel corso di una intervista al Financial Times. Duda ha spiegato che lasarebbe maggiormente sicura se lefossero presenti sul suo territorio. «I confini della Nato si sono spostati a est nel 1999, quindi 26 anni dopo dovrebbe esserci anche uno spostamento dell’infrastruttura Nato a est. Per me questo è ovvio», ha detto Duda. Il presidente polacco ha formulato la sua richiesta con l’inviato speciale del presidente americano Donald Trump per l’Ucraina e laKeith Kellogg.L'articolo LaleUsa: «dala» proviene da Open.