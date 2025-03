Ilgiorno.it - La poesia parla in vernacolo brianzolo. Piero Marelli presenta gli “I ann intrégh“

Lache fonde il dialetto del territorio e la lingua italiana, la storia locale e la scrittura che nasce in Brianza. Tre appuntamenti con l’autore organizzati da altrettante biblioteche, per un fine settimana all’insegna della letteratura e dei libri brianzoli. L’appuntamento principe sarà quello promosso per sabato alle 20.30 dalla biblioteca civica di Verano: in via Nazario Sauro ospiterà il noto poeta e traduttore, che per l’occasione presenterà la sua ultima fatica letteraria intitolata “I ann“, discutendone con Felice Bonalumi e con Alberto Casiraghy, uno dei più eclettici artisti brianzoli, pittore, poeta, tipografo ed editore della Pulcinoelefante. Nella sua raccolta poeticamescola il dialetto della Brianza monzese con l’italiano e tocca temi come la memoria, l’identità.