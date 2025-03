Lanazione.it - La piscina di Colle compie 60 anni. Parla l’assessore Valerio Peruzzi

Leggi su Lanazione.it

Quest’anno ricorre il sessantesimoversario dall’inaugurazione dellaOlimpia, una delle strutture sportive più importanti di, e per l’occasione gli alunni della scuola media Arnolfo di Cambio hanno intervistatodello sport. Assessore, cosa può raccontarci della storia della? "Per noi cittadini è un esempio di buona volontà e collaborazione, venne infatti costruita da volontari, che misero a disposizione tempo e competenze per realizzarla. Oggi tutto ciò non sarebbe possibile per motivi burocratici, legati alla sicurezza e alle assicurazioni. Lasi è adeguata alla comunità, cambiando con essa. La sala giochi è stata rimossa e la sala da ballo oggi è una palestra attrezzata". Quali sono gli eventi più importanti della? "L’associazione Polisportiva Olimpia gestisce molti sport acquatici, tra cui nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e triathlon, nonché attività ricreative, dibattiti e proiezioni di film, che quest’anno verranno organizzate anche per celebrare la ricorrenza".