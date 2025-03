Ilgiorno.it - La pioggia non basta, la neve manca e si sente. E rischiamo di piangere sull’acqua versata

Milano, 13 marzo 2025 – L'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche, nel report settimanale, registra come sia in atto sull'Italia un'ondata di maltempo, dovuta ad un ciclone atlantico, che porteràabbondante sull'Italia centro-settentrionale e Sardegna, lasciando però quasi a secco il Mezzogiorno dove, su spinta dei venti di scirocco, saliranno ulteriormente le temperature, che in Sicilia e Calabria arriveranno a superare nettamente i 20 gradi. Previsioni di nevicate sull'Arco Alpino Nel fine settimana, su tutto l'arco alpino a cominciare dal settore orientale, sono invece previste abbondanti nevicate con accumuli di oltre mezzo metro sulle Dolomiti, sulle Alpi Retiche e Carniche, mentre brulle rimarranno le cime di Marittime e Cozie già gravate da un significativo deficit. Gestione delle risorse idriche a Nord "Gli alti livelli già raggiunti dai bacini settentrionali costringeranno a rilasciare gran parte degli afflussi in arrivo nei prossimi giorni, destinandoli a disperdersi nel mare a causa dell'assenza di una rete di serbatoi, capace di capitalizzare tale ricchezza.